V dnešní době má mnoho lidí doma nějakého mazlíčka, kterého miluje, hýčká si ho a často je to pro něj nejlepší přítel. Víte ale, odkud pochází právě váš pes nebo kočka?

Pokud by mělo zdravotní problémy, má nový majitel nárok na finanční kompenzaci nebo výměnu zboží, v tomto případě zvířete.Ale co ti, kteří se snažili ušetřit a pořídili si psa či kočku bez průkazu původu? V tomto případě je potřeba si uvědomit, že nemáte nárok na žádnou finanční kompenzaci ani vrácení zvířete. „Výhodná koupě“ se pak může pěkně prodražit na nákladech, za veterinární ošetření.

Ti, kteří si pořídili zvíře s průkazem původu, si sice připlatili, ale přesně vědí, z jakých podmínek pochází, a měli by mít zaručeno, že si koupili zvíře, které je zdravotně zcela v pořádku.

Nepodporujme utrpení zvířat v množírnách

Obzvláště v posledních letech se tento kontroverzní obchod rapidně rozmohl, a to jen kvůli zvýšené poptávce. Mnoho lidí by rádo čistokrevné módní plemeno, ať už mluvíme o psech nebo kočkách. Většinou se jedná o malé rasy za co nejpřijatelnější cenu. Druhá strana, „množitelé“ je nabízejí za výrazně nižší cenu než řádní chovatelé. A obchod je na světě. Ale je opravdu obchodování se zvířaty ta správná cesta jak ušetřit a jak vydělat?

Podnikatel, v tomto případě množitel, nevidí ve zvířatech domácí miláčky jako lidé, kteří je kupují. Vidí v nich peníze a podle toho se k nim také chová! Klasická množírna je nejčastěji provozována ve velkých prostorech, například halách, ve kterých je jeden kotec vedle druhého a v každém z nich je několik psů.