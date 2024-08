Lidé narušili rovnováhu přírody. Obnoví ji Galgad – strážce Země? (RECENZE KNIHY)

Kniha „Galgad, příběh strážce Země“ vypráví o tom, jak lidé vedení sobeckými potřebami bezohledně ničí vše kolem sebe. Tak, jako se počínání lidí odráží ve stavu životního prostředí, promítá se jednání postav do děje knihy.

Nebuďte hluší, naslouchejte Ergallovu varování

Kniha Galgad spadá do žánru fantasy, sama o sobě ale vytváří zcela nový podžánr, jejž bychom mohli označit jako EKOfantasy. Autor, který knihu napsal pod pseudonymem Ergall, se netají skutečností, že je znepokojen tím, jak lidé devastují tento svět, zabíjejí zvířata a jak se jejich činnost odráží na životních podmínkách nás všeh. Galgad je prvním dílem z plánované série, v níž se chce vyznat ze svých obav, a hlavně upozornit na to, že vše, co se kolem nás děje, je důsledkem našich činů a jsme to opět jen my, kdo může odvrátit blížící se katastrofu.

Děj knihy je dynamický a poutavý a jistě zaujme mladší i starší čtenáře a fanoušky fantasy. A nejen je, své si v knize najdou i ti, kteří tomuto žánru příliš neholdují, protože nejde o klasickou klišovitou fantasy. Příběh je nadčasový a každý, kdo se nad ním jen trochu zamyslí, v něm najde spojitost s tím, co se děje na světě právě teď, co se dotýká každého z nás.