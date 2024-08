Medvědí žluč je v Asii žádanou surovinou. Medvědi na farmách trpí

Číňané o alternativách medvědí žluči nechtějí slyšet

Pro získávání žluči jsou medvědi chováni také v Číně, zde se však nejedná o nic nezákonného. Medvědí farmy tu fungují s požehnáním státu a členové asociace tradiční čínské medicíny je hájí s tím, že medvědí žluč je pro léčebné účinky nezbytná. Odmítají přitom námitky světových organizací na ochranu zvířat, jako je například The World Society for the Protection of Animals, že existuje řada alternativních látek, které medvědí žluč mohou plně nahradit.