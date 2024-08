Podzim na nás dýchl ledovým dechem a jasně nám dal najevo, že se máme připravit na zimu. Copak my, my si přiložíme do kotle, uvaříme čaj a zachumláme se do teplého oblečení. Zvířata to ale tak jednoduché nemají. Začíná jim období boje o přežití. Těm, co nám jsou nejblíž – ptáčkům – můžeme pomoct alespoň tím, že jim nabídneme něco k sezobnutí. Ale pozor! Můžeme jim i ublížit, a to když budeme podávat nevhodnou potravu.