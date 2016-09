Britští premiéři se vystřídali, kocour Larry ale zůstává ve funkci

Dnes asi 9letý mourovatý sympaťák Larry do Downing Street přišel v roce 2011. Tehdy byla do psího a kočičího útulku na jižním břehu Temže vyslána zvláštní delegace, aby vybrala důstojného nástupce zesnulého státního kocoura Humphreyho. Ten do sídla premiéra přišel ještě za vlády Johna Majora a dožil se úctyhodného věku – 17 let.

Úkolem Larryho, jak už jeho oficiální funkce napovídá, je především lovení myší, které do sídla premiéra občas zabloudí. Podle listu The Guardian ale není jasné, kolik hlodavců už chytil. Nejspíš se zatím stále věnuje taktickému plánování lovu.