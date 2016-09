Nemocnou gepardici chtěl veterinář utratit, nakonec se uzdravila

Ošetřovatelé u Mzuri proseděli celé dny a noci. Gepardice nejedla, zvracela krev, dostávala kapačky a musela být hlídána, aby si nevytrhla jehlu. Léčba ale nezabírala a veterináři doporučovali šelmu utratit. Ředitel zoologické zahrady v Chlebech na Nymbursku René Franěk to ale vzdát nechtěl.

Bylo to v září 2012, kdy Wilson Coutinho Martins, dnes známý zachránce zvířat, v lesích na okraji Rio de Janeria našel zuboženého a vyhublého pitbulla.

Zřejmě pomohly žloutky ze slepičích vajec

Ošetřovatelé věděli, že do zesláblé Mzuri musejí dostat alespoň trochu vody a potravy. Jenže gepardice vše odmítala. Čtyřikrát už to René Franěk málem vzdal a volal veterináře, aby kočku uspal, ale nedokázal se smířit s představou, že maskot zoo a mazlíček, který s ním spával v posteli, by měl zemřít.

Spásnou myšlenkou bylo použít vaječný žloutek. Pan Franěk si do něj namáčel prst a dával ho Mzuri lízat. Ta zpočátku byla nevrlá a párkrát páníčka i kousla, tomu to prý ale bylo jedno – šlo mu hlavně o to, aby ji zachránil.