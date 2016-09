5 cigaretových nedopalků už může zabíjet. Kuřáci jich ročně odhodí 770 milionů kilogramů

Kuřáci ročně odhodí 770 milionů kilogramů nedopalků. Polovina z nich se přitom mylně domnívá, že cigaretové nedopalky jsou rozložitelné, zároveň si však jsou dle svého vyjádření dobře vědomi, jak je tento odpad toxický.

Průzkum, z něhož tyto výsledky vyplynuly, provedl jeden nejmenovaný výrobce elektronických cigaret. Ke zlozvyku odhazovat nedopalky se sice přiznalo pouze 15 procent respondentů, i tak ale podle propočtů firmy na zemi skončí tuny vysoce toxických zbytků cigaret.

Nedopalky patří k nejčastějším odpadkům v moři Podle testů na smrtelnou koncentraci toxických látek (tedy množství konkrétní látky, které zabije 50 procent zvířat během testu) stačí pouhých pět nedopalků v jednom litru vody. Cigaretové nedopalky přitom patří k jedněm z nejčastějších odpadků, které se objevují při čištění mořských vod.





Většina kuřáků (možná alibisticky) přitom v dotaznících uvedla, že cigaretové nedopalky považuje za ekologicky odbouratelné. To je však velký omyl, neboť obsahují plast), který se rozkládá i více než deset let, během kterých se do půdy dostává dehet, nikotin a další toxiny.