Vejprnická pískovna se mění v rybářské smetiště

PET lahve, igelity, plechovky od piva a kukuřice, krabičky od značkových cigaret, sklo, pytle od krmiva pro ryby, krabičky od žížal, rybářské vlasce… To je jen stručný výčet toho, co hyzdí a znečišťuje pískovnu, která se po letech, po která se v ní netěží, začala měnit ve vzácný a fungující biotop.

„Zatopená jáma po těžbě písku je romantická a nádherná lokalita s obrovskou vodní plochou, okolní svahy jílovitého podkladu zarůstají travinou, borovicemi a suchomilnou vegetací,“ popisuje Karel Makoň. „Ve své podstatě taková oáza postupně se vracející přírodě a uměle vytvořený biotop, který by mohl být za pár let velice cenným ekosystémem a třeba i rekreační oblastí.“

Jenže příroda si tu tak docela dělat pořádek nemůže, protože ji lidé, kteří sem i přes zákaz chodí, zahlcují odpadky. Ty tu podle úvah Karla Makoně očividně odhazují rybáři, kteří sem chodí ‚beztrestně‘ lovit, protože se nejedná o rybářský revír.

„Přátelé, mohu vám říci, že takový nepořádek jsem už dlouho neviděl, kolem dokola není jediné místo, které by nebylo zasypáno tunami odpadků! Co jsme to za lidi, co je to za verbež, která tam chodí?“