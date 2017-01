Dánská společnost Lego, výrobce celosvětově populární stavebnice, chce investovat miliardu dánských korun (přibližně 3,65 miliardy českých korun) do výzkumu při hledání ekologičtějšího materiálu pro výrobu svých kostek. Pokud se jí ho podaří nalézt, nahradí jím plast.

S oblíbenou stavebnicí si na celém světě hraje 85 milionů dětí. Výrobce jen za loňský rok vyrobil 60 miliard plastových kostek. Výroba takového objemu plastové hračky s sebou nese jistou ekologickou zátěž, pro niž je společnost Lego kritizována organizacemi na ochranu životního prostředí. S hnutím Greenpeace se např. loni Lego dostalo do sporu kvůli spolupráci s ropnou společností Shell, která v té době plánovala zahájení těžby v Arktidě. Lego nakonec se Shellem jako s dodavatelem ropy pro výrobu plastu spolupráci ukončilo s tím, že nechce přispívat k ničení Arktidy.

Lego chce plat novým materiálem nahradit do roku 2030 Lego už v roce 2009 naznačilo, že by do roku 2030 chtělo najít alternativní výrobní materiál k plastům, bude k tomu ale potřebovat pomoc partnerů a externí odborníky. Miliardu dánských korun, kterou do výzkumu nyní investuje, bude směřovat do výzkumného ústředí uvnitř firmy. Pracovat v něm bude přibližně stovka expertů.





Odborníci ale už teď varují, že ani nový materiál nemusí být ekologičtější a společensky přínosnější. Pokud by se jednalo o materiál na biologické bázi, znamenalo by to velké nároky na využívání zemědělské půdy, což muže mít negativní ekologické i společenské dopady.