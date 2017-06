Našli jste ‚opuštěné‘ ptáče? Informujte se nejdřív, jestli vaši pomoc potřebuje

„Lidé jsou doslova jak šílení a ‚zachraňují‘ i to, co lidskou pomoc opravdu nepotřebuje,“ říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. Mláďata sojek, strak, kosů, špačků, rehků i dalších pěvců se v těchto dnech učí létat a v okolí svých hnízd čekají na své rodiče, až jim přinesou potravu. Mnoho lidí tato ptáčata často zcela zbytečně odnáší do záchranných stanic.

Pokud totiž pracovníci stanic nevědí, odkud přesně ptáče pochází, nemohou ho vrátit do přírody, protože by se bez rodičů neobešlo. Musejí ho tak dokrmovat sami až do doby, kdy je schopné se o sebe postarat. Proto záchranáři lidi odmítají s tím, aby ptáčata vraceli tam, odkud je vzali.„Bohatě nás všechny na stanici zaměstnávají případy oprávněné a desítky mláďat, která už rodičům zpět na lokalitu vrátit nešla. Naštěstí většinu věcí se daří řešit po telefonu, a tak je pro nás i zvířata vždy lepší, když lidé předem zavolají nebo pošlou MMS s tím, co vlastně našli,“ dodává Karel Makoň.

Proto, pokud naleznete ve svém okolí zdánlivě opuštěné mládě, snažte se z bezpečné vzdálenosti vypozorovat, jestli k němu přilétají rodiče. Zdá-li se vám poraněné, zkontaktujte nejprve nejbližší záchrannou stanici živočichů a domluvte se s pracovníky, co s ptáčetem dál. Rozhodně neodnášejte ptáčata domů a nesnažte se je ‚zachraňovat‘ na vlastní pěst!