Vánoční hvězdu musíte připravovat na květ už teď

Čtěte také:

Jak pěstovat vánoční kaktus, aby o Vánocích kvetl

vánočního kaktusu není žádná věda. Chce to jen vědět, co rostlinka potřebuje a dopřát jí to. Vyžaduje to sice více naší pozornosti a péče, odměna v podobě květů je ale skvostná.

Pozor na přírodní kosmetiku! Nemusí být přírodní

Výrobci vědí, že produkty s označením BIO, přírodní a ekologický se dobře prodávají. Proto tak označují i zboží, které přírodní vůbec není. Jak tedy poznat pravou přírodní kosmetiku?