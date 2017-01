Aloe má kladné i záporné účinky. Kdo a na co by si měl dát pozor?

Svůj původ má aloe na ostrově Sokotra, odkud se rozšířila do celého světa. Rostlin aloe existuje na čtyři sta druhů a mají vskutku široké využití – například méně známá aloe perfoliata je využívána v textilním průmyslu. Za léčivé se dají označit jen dvě, a to nejznámější představitelka druhu aloe vera (aloe pravá) a dále pak aloe barbadensis.

Léčivých účinků aloe vera lidstvo využívá už odedávna a rostlina je pro ně některými národy dokonce uctívána. Jako posvátnou ji uctívají například američtí indiáni. Egypťané jí přezdívali boží krev či rostlina nesmrtelnosti a egyptské královny ji dokonce užívaly k omlazení pleti. V zemích na východě se aloe užívala při balzamování – uvádí se dokonce, že práškem z aloe bylo před pohřbem zasypáno i Kristovo tělo. V oblibě měl aloe údajně i slavný mořeplavec Kryštof Kolumbus, který ji vozil zasazenou v květináči všude s sebou.



Aloe obsahuje i lehce toxické látky, s nimiž by do styku neměly přijít těhotné a kojící ženy. Dále pak osoby trpící překrvením v oblasti pánve (například ženy trpící silným menstruačním krvácením či lidé s krvácivými hemeroidy) a pacienti se závažným ledvinovým onemocněním. Nedoporučuje se užívat ani při křečových žilách.

Jak zvýšit účinnost aloe?

Profesor oděské univerzity Vladimír Petrovič Filatov ve 40. letech minulého století učinil nemalý objev na poli využívání léčivých látek rostlin. Zjistil, že rostlina, která je vystavena krajně nepříznivým podmínkám, je nucena zahájit tvorbu (zjednodušeně řečeno) záchranných látek – vznikla tak metoda přípravy biogenních stimulátorů. Tyto látky jsou specifické, účinné a v čerstvě odňatých částech rostlin je nenajdeme.

Podle filatovovy metody tedy největšího léčebného účinku u aloe dosáhneme, jestliže odřízneme list aloe, zabalíme jej do plátna, pak do tmavého papíru a takto jej uložíme do spodní části ledničky. V těchto nepříznivých podmínkách list necháme deset dnů, a potom jej zpracujeme (na mast, nápoj atp.).